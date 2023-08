Mercato – Guerra di nervi tra il Bologna e gli agenti di Van Hooijdonk

Secondo il Resto del Carlino c'è questo rischio dopo l'esclusione dell'attaccante sia dal ritiro di Valles che dalla tournée in Olanda che parte oggi alle 15 con l'amichevole contro l'Utrecht. Il quotidiano riporta di frizioni tra l'agente del giocatore e il Bologna, ancorché offerte a Casteldebole per lui non siano arrivate. la tensione è latente ma inizierebbe ad emergere e c'è la sensazione che l'entourage del calciatore stia aspettando il mercato più che cercare offerte imminenti. Lo scopo è abbassare il prezzo del cartellino fissato dai rossoblù. 'Anche qui è guerra di nervi, data la necessità del Bologna di fare cassa per sbloccare operazioni imbastite' scrive il Carlino.