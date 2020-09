Potrebbe essere vicina l’uscita di scena di Cesar Falletti.

L’attaccante uruguaiano ha accettato la corte della Ternana, dicendo sì ad un contratto quadriennale con ingaggio a salire in base alla categoria. Falletti ripartirebbe dunque dalla Serie C e per chiudere l’operazione serve una mossa da parte del Bologna. Il giocatore ha ancora un anno di contratto e la Ternana attende che possa liberarsi per prelevato a titolo gratuito.