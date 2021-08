Mercato – Elche su Medel, il cileno deciderà cosa fare

La Liga su Medel, il Bologna lascia carta bianca: deciderà il cileno

Il Resto del Carlino riporta l'interesse concreto dell'Elche in Liga per il mediano cileno, il quale si sarebbe preso due giorni di tempo per decidere. Il Bologna gli avrebbe chiesto di rimanere, lui vorrebbe un posto da titolare ma non c'è garanzia di titolarità per nessuno: se lo meriterà giocherà. Ecco allora che Medel sta ragionando sul futuro e il Bologna lascerà carta bianca: se resterà il club sarà contento, ma solo a fronte delle giuste motivazioni senza avere problemi interni di gestione.