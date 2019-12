Mercato – Dzemaili potrebbe rinnovare, per Tomi no alla Premier

Se da un lato il Bologna acquisterà un giocatore per reparto sul mercato di gennaio, dall’altro è lecito guardare anche alle possibili uscite.

L’avventura di Mattia Destro, per esempio, è agli sgoccioli: o a gennaio o a giugno, quando scadrà il contratto, l’attaccante di Ascoli Piceno lascerà Bologna. Sempre in avanti, invece, Rodrigo Palacio deciderà a fine stagione se fare un altro anno a Bologna. A centrocampo, Blerim Dzemaili ha recentemente dichiarato di voler finire la carriera a Bologna e a giugno è possibile un rinnovo di contratto. Per Takehiro Tomiyasu il Bologna è inflessibile: il giapponese è incedibile nonostante le numerose richieste dalla Premier.

Fonte: Gazzetta dello Sport.