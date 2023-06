Mercato – Due rossoblù ripartono da Reggio Emilia

Fresca di promozione in B e anche di cambio di allenatore, via Aimo Diana e dentro l'ex campione del mondo 2066, i granata cercheranno di tenersi la categoria ripartendo da due pedine intrinsecamente legate al Bologna. In porta ci sarà Francesco Bardi, reduce da due stagioni da secondo a Lukasz Skorupski in rossoblù, mentre in difesa sembra vicino l'accordo con Ibrahima Mbaye, uscito dal Bologna l'anno scorso in scadenza di contratto ma reduce da una brutta esperienza al Cluj.