Mercato – Due club turchi su Santander

Un paio di club turchi sul ropero

Il ropero è stato fermato nell'ultima stagione dagli infortuni ma anche e soprattutto dalle scelte tecniche di Mihajlovic, che ha deciso di puntare su altri giocatori e di fare riferimento al mercato. Via Palacio, arriverà una prima punta titolare, probabilmente Arnautovic, ma anche una punta di riserva - piace anche Lucca del Palermo - di conseguenza non ci sarà spazio per il ropero. Sul paraguaiano ci sarebbero due club turchi, il Karagumurk e il Trabzonspor, e il Bologna cercherà di trovare una sistemazione adeguata all'attaccante. C'è comunque il nodo ingaggio - circa un milione - visto che il contratto di Santander scade nel 2022. O il Bologna contribuirà a pagarlo per la prossima stagione o si potrebbe andare verso una risoluzione contrattuale per liberarlo.