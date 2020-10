Mercato – Difficile arrivare Lyanco se parte Tomiyasu

Ritorna in auge il nome di Evangelista Lyanco attorno al Bologna, stavolta come possibile sostituto di Takehiro Tomiyasu che è corteggiato dal Milan.

Ma il difensore brasiliano sarebbe un obiettivo difficile da raggiungere per il Bologna negli ultimi giorni di mercato. Il centrale del Toro è ormai in parola con lo Sporting Lisbona, che però deve ancora trovare una quadra economica con il Torino. Per questo motivo, cambiare la situazione a quattro giorni dalla chiusura sarebbe complicato per il Bologna che nel frattempo avrebbe riattivato i contatti per capire eventuali margini di manovra.

Fonte – Carlino.