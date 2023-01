Mercato – Dall’Olanda, non solo Beukema, Bologna anche sul mediano Reijnders

Il Bologna come noto è sulle tracce di Sam Beukema , centrale di 24 anni dell'Az Alkmaar, per una valutazione già a gennaio sul reparto difensivo data la ricaduta di Kevin Bonifazi sul problema al ginocchio di ottobre. Il problema sono i costi, perché si sta cercando di prendere Terzic, con difficoltà, e Beukema costa circa il doppio per cui appare una pista quasi impraticabile

Non solo difesa, perché secondo il Telegraaf, Giovanni Sartori starebbe seguendo anche il mediano Tijani Reijnders, sempre dell'Az Alkmaar. Ventisette partite tra campionato e coppe europee in questa stagione per il centrocampista olandese classe 1998 con cinque gol segnati e sei assist messi a referto. In totale sono 101 partite con il club olandese con 11 g0l totali per un mediano che principalmente è un regista davanti alla difesa. Il costo è di circa 6 milioni e su di lui, come su Beukema, ci sarebbero anche Atalanta e Fiorentina. A queste cifre, però, è tutto molto complicato.