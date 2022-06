Mercato – Dall’Olanda, Dijks pronto a lasciare il Bologna

Dall'Olanda, in particolare dal Telegraaf, filtra la notizia del probabile addio del terzino olandese ai colori rossoblù nonostante ancora un anno di contratto fino al 2023. Dijks già a gennaio sarebbe andato via e, secondo i media olandesi, aveva anche trovato squadra, ma la difficoltà del Bologna nel reperire un sostituto lo ha fatto restare fino a fine campionato. Ora la separazione appare inevitabile e il Bologna dovrebbe facilitare una uscita a parametro zero con un anno di anticipo sulla scadenza contrattuale.

La fascia sinistra, di fatto, potrebbe essere rivoluzionata se dovesse arrivare dal mercato una offerta soddisfacente per le prestazioni di Aaron Hickey. Il Bologna ha fissato l'asticella ad almeno 20 milioni ma per ora ne sono stati offerti solo 13 dal Brentford. In caso di cessione di Hickey e di uscita di Dijks, il Bologna dovrà prelevare due esterni di sinistra. L'obiettivo numero è Andrea Cambiaso, il quale però aspetta una chiamata dall'Inter, mentre per il ruolo di prima riserva si pensa a Pezzella del Parma visto nell'ultima stagione a Bergamo.