Mercato – Dalla Turchia: offerta Wolfsburg per Bakasetas

Nelle mire del club rossoblù ci sarebbe da tempo il trequartista greco classe 1994 Anastasios Bakasetas, in forza al Trazonspor in Turchia. Reduce da 11 gol e 11 assist in 35 partite, Bakasetas sarebbe anche nella lista di mercato del Bologna per la prossima stagione ma la Bundesliga si starebbe già muovendo con le prime offerte. Dai media turchi trapela infatti una offerta di 7 milioni più bonus da parte del Wolfsburg, squadra in cui milita l'ex rossoblù Mattias Svanberg.