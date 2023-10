Mercato – Dalla Romania: Bologna su Ermal Krasniqi. Può arrivare a gennaio

Non a caso dalla Romania viene segnalato il Bologna sul profilo dell'attaccante esterno di sinistra, di piede destro, Ermal Krasniqi. Kosovaro di 25 anni di proprietà del Cluj, Krasniqi si è messo in luce la scorsa stagione con 16 gol in 54 partite su tutte le competizioni nazionali e internazionali del club rumeno e del Balkani, sua precedente squadra, comprese qualificazioni preliminari in Champions League e girone di Conference League. Krasniqi è la classica ala con il gol in canna, prima del Cluj aveva messo a referto 39 gol e 17 assist in 105 partite con la maglia del Balkani, poi è passato nel nuovo club per circa 200 mila euro e nell'estate scorsa, secondo il media rumeno Prosport, era finito nel mirino di Sartori e Di Vaio. Il Cluj avrebbe chiesto 5 milioni e alla fine la trattativa non è arrivata alla fumata bianca, ma Krasniqi sarebbe ancora nei pensieri della dirigenza tanto che si parla per gennaio di un prestito oneroso da 1 milione di euro più un eventuale riscatto a giugno 2024 di 4 milioni di euro. In questa stagione, per ora, Krasniqi non ha confermato i numeri del 2023 ed è fermo a zero gol in dieci partite tra campionato, coppa di Romania e qualificazioni Conference League in cui il Cluj è stato eliminato nel doppio confronto dall'Adana Demirspor.