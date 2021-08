Mercato – Dal Belgio: accordo per Theate

Si avvicina il difensore belga Arthur Theate

Le indiscrezioni lanciate nel pomeriggio in Italia trovano conferma anche in Belgio, anche se con cifre diverse. Il Bologna avrebbe un accordo con l'Ostenda per il prestito oneroso con obbligo di riscatto e mancherebbero gli ultimi accordi formali per chiudere l'affare. Le cifre: prestito oneroso da 1 milione di euro, 6 milioni in obbligo di riscatto più alcuni bonus, con l'Ostenda che si terrebbe una piccola percentuale sulla rivendita.