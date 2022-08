Mercato – Cresce l’ottimismo per Shomurodov

Il quotidiano sottolinea come la cessione di Kluivert al Fulham per 12 milioni di euro, dovrebbe concretizzarsi oggi, potrebbe favorire la cessione di Shomurodov dalla Roma al Bologna. Incassando dall'olandese, i giallorossi dovrebbero avere a bilancio la disponibilità per una formula più vicina a quella chiesta dal Bologna per l'uzbeko: si parla di prestito con obbligo condizionato a 10 milioni di euro. L'affare serve per sbloccare Belotti alla Roma. Cresce l'ottimismo in casa rossoblù.