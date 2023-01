Mercato – Corvino su Vignato

Rifiutate un paio di proposte in B, c'erano Frosinone e Reggina , Emanuel Vignato spera in una chiamata convincente dalla Serie A per trovare altrove i minuti in campo che mancano a Bologna.

Sia con Mihajlovjc che con Motta, il trequartista classe 2000 ha giocato poco, pochissimo, non trovando quella ribalta che tanto aspettava dopo l'esperienza al Chievo in Serie B. Anche il Bologna aveva puntato molto su Vignato ma evidentemente al giocatore è mancato qualcosa. In ballo c'è anche un rinnovo contrattuale data la scadenza nel 2024 e probabilmente il prolungamento non arriverà, con l'idea di separarsi in maniera definitiva tra questa sessione e la prossima. Il Bologna ha bisogno di sfoltire per liberare spazio ai nuovi innesti dal mercato, soprattutto il terzino sinistro, ma il mercato della A è ancora tiepido su Vignato anche se nelle ultime ore si registra un interessamento di Pantaleo Corvino, ex diesse del Bologna e ora al Lecce.