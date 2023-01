Mercato – Corvino su due obiettivi del Bologna

Il Resto del Carlino riferisce quella che sembra essere una manovra di disturbo da parte del diesse dei salentini. Proprio questa estate c'era stata una sfida sul mercato tra i rossoblù e Corvino per l'acquisto di Lewis Ferguson. Come ben noto, la dirigenza bolognese è riuscita nell'operazione superando l'offerta dei pugliesi. L'uomo mercato del Lecce potrebbe essersi legato al dito quella vicenda. Oltre a questo, Corvino conosce molto bene il terzino mancino della Viola, visto che lo ha portato a Firenze nel 2019, prima dell'arrivo di Commisso e del suo addio alla Fiorentina. Il Lecce sta approfittando dello stallo che si è creato attorno alle due trattative: al Bologna serve cedere Kasius e Vignato per avere un po' di liquidità e margini di manovra.