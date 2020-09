Mercato – Corbo ad un passo dal Lecce

Il Lecce dell’ex diesse rossoblù Pantaleo Corvino sta per portare a termine l’acquisto di un giocatore del Bologna.

Gabriele Corbo, ai margini delle rotazioni di Mihajlovic, è vicinissimo infatti al passaggio in Salento in Serie B dove sarà allenato da Eugenio Corini. La formula sarà un prestito biennale con diritto di riscatto a favore dei salentini, operazione in dirittura di arrivo. Per il Bologna, dopo Brignani, Falcinelli, Falletti e Sarr, un’altra operazione in uscita.