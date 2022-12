Mercato – Concreta la pista Reabiuk, ipotesi prestito con diritto

Giovanni Sartori e Marco Di Vaio sondano il mercato dei terzini sinistri per capire quale profilo è il più adatto per rinforzare tecnicamente la rosa di Thiago Motta , ovviamente restando dentro i parametri economici fissati dal club.

Serve prima sfoltire con gli esuberi e poi capire cosa sarà effettivamente prendibile a gennaio, considerando che i principali obiettivi sono abbastanza costosi per il recinto di azione della dirigenza felsinea: Josh Doig costa 8 milioni di euro, impossibile, Aleksa Terzic invece è valutato circa 4, e anche qui il Bologna rischia di non potersi impegnare per una cifra del genere in questo bilancio. A Giovanni Sartori, dunque, potrebbe dover pescare dal mazzo delle alternative. Una è nota ed è Pietro Beruatto, costo circa 2 milioni, l'altra invece è il 24enne moldavo Oleg Reabiuk, di scuola calcistica portoghese e ora in forza all'Olympiakos. Il profilo piace ed è una soluzione concreta e, nel caso in cui il Bologna decidesse di perseguire con decisione questa pista, si potrebbe provare a proporre un prestito con diritto o obbligo di riscatto a circa 3.5-4 milioni di euro, spostando ovviamente ogni pagamento sul bilancio successivo.