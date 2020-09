Mercato – Cangiano diretto ad Ascoli

Un altro giocatore rossoblù ripartirà da Ascoli.

Dopo le operazioni già ufficiali di Fallou Sarr e Gabriele Corbo, un’altra pedina in uscita approderà in bianconero. Si tratta di Gianmarco Cangiano che si trasferirà all’Ascoli in prestito secco fino al giugno 2021. Le firme sono previste a breve e anche il patron della società marchigiana, Massimo Puccinelli, ha salutato il nuovo acquisto con una stories Instagram: “Benvenuto Gianmarco Cangiano, ad Ascoli solo chi ha voglia di lottare fino alla fine”.