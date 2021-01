Mercato – Caccia all’attaccante e Calabresi in uscita

Dopo l’uscita di Denswil, sostituito con Soumaoro, il Bologna cerca una sistemazione per Calabresi dato che Paz è ormai parte integrante della squadra e ha convinto Sinisa e a breve rientreranno Medel, De Silvestri e Mbaye. Per Calabresi la dirigenza pare orientata a cercargli squadra senza contropartite e quindi sono in calo le quotazioni dello scambio con il Cagliari per Faragò. Sul difensore è vivo l’interesse del Brescia e anche il Parma ha fatto un sondaggio.

