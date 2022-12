Mercato – Brekalo chiede 2 milioni: è stallo

Il giocatore del Wolfsburg va in scadenza di contratto e in vista della finestra invernale si sono mossi diversi club di Serie A, con il Monza in pole position, ma con Bologna e Fiorentina pronte a monitorare la situazione. Oggi, però, non ci sono le condizioni per un ritorno in massima serie viste le richieste dell'entourage del giocatore in termini di ingaggio. Si parla di circa 2 milioni di euro, cifra troppo alta anche per il Monza che aveva impostato una trattativa importante nelle settimane scorse per rinforzarsi in attacco. Il Bologna medita lo sgambetto, i rapporti con il Wolfsburg sono buoni dopo l'operazione Svanberg, ma non a queste cifre. Serve che il giocatore abbassi le pretese, con Sartori che proverà a portare a termine quello che sarebbe un grande colpo per la fascia di attacco con un Musa Barrow che fatica a tornare ai suoi livelli. La nuova politica rossoblù è infatti quella di fissare un tetto agli ingaggi attorno al milione di euro per i giocatori più importanti, ad esclusione di Arnautovic e in parte di Dominguez a cui verrà offerto un rinnovo a 1.5 milioni totali bonus inclusi.