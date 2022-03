Mercato Bologna – Tutti gli aggiornamenti su Ds e allenatore

NAPLES, ITALY - MARCH 07: Sinisa Mihajlovic Bologna FC coach during the Serie A match between SSC Napoli and Bologna FC at Stadio Diego Armando Maradona on March 07, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Nel caso in cui dovesse esserci una separazione dal tecnico serbo, non è da escludere una risoluzione consensuale, sono stati fatti tanti nomi come possibili sostituti. La lunga si può parzialmente scremare. Si è partiti da Rino Gattuso, reduce dall'avventura al Napoli e da quella per certi versi incredibile a Firenze, ma servono garanzie tecniche precise per convincerlo ad accettare una realtà di medio livello e da ricostruire; in sintesi significa rivoluzionare il modus operandi del club. Qualche contatto ci sarebbe stato ma da qui a considerarlo probabile allenatore del 2022/2023 ce ne passa. Anzi, l'ipotesi è oggi remota. Sarebbe libero anche Roberto De Zerbi, un po' un pallino di Riccardo Bigon, ma anche in questo caso diventa necessario imbastire un progetto tecnico chiaro e credibile. Lui vorrebbe tornare in Italia e le panchine più importanti sono occupate, ma già in passato si era espresso in maniera eloquente sulla capacità di fare calcio a Bologna e, inevitabilmente, qualcosa dovrà essere cambiato se si vorrà convincerlo. Anche in questo caso le possibilità sono basse. Ecco allora che se Sinisa Mihajlovic lascerà, o verrà sostituito, bisognerà guardare ad altri nomi. C'è il sempre buono Thiago Motta, ma nelle ultime ore si potrebbe tenere in considerazione una timida ipotesi Fonseca, ex allenatore della Roma.