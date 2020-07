Mercato – Bologna sulla punta Supryaga

Nuovo nome per l’attacco del Bologna, si tratta del classe 2000 Vladyslav Supryaga, della Dinamo Kiev ma in prestito al Dnipro.

Lo riporta Repubblica, sottolineando come in patria il ragazzo sia paragonato ad Andry Shevchenko. Il Bologna lo segue da tempo, da prima che segnasse 14 gol in 25 partite e che diventasse campione del mondo under 20 con la sua nazionale. Supryaga, valutato 2.7 milioni da Transfermarkt ma pagato 6.5 dalla Dinamo Kiev, crescerebbe all’ombra di Palacio e lascerebbe Musa Barrow nel ruolo di esterno sinistro. Non a caso, il ragazzo ha giocato come terminale offensivo del 4-2-3-1.