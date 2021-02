Mercato – Bologna su Ricci dello Spezia

Lo Spezia di Vincenzo Italiano si sta prendendo le luci della ribalta, e con esso anche i suoi giocatori. Tra le note positive dei liguri c’è sicuramente il mediano Matteo Ricci, che pare essere seguito anche dal Bologna.

Lo riporta Tmw, che accosta il mediano bianconero a Fiorentina e Bologna. Ricci in stagione ha giocato 16 partire ed è ancora a secco di gol, il suo valore è di circa 3.5 milioni di euro e i due club ci starebbero pensando per giugno visto che si avvierà alla scadenza del contratto. Non è escluso però che la nuova proprietà americana possa procedere a rinnovare il giocatore per le prossime stagioni.