Mercato – Bologna su Kouame, ha lo stesso agente di Orsolini

Gli aggiornamenti sul mercato da parte del Resto del Carlino

Da qualche giorno è tornato d'attualità il nome di Christian Kouame, attaccante classe 1994 di proprietà della Fiorentina e in prestito all'Anderlecht. In questa stagione viaggia bene a 5 gol in 15 partite e difficilmente i belgi lo lasceranno partire. Il suo agente, però, è lo stesso di Riccardo Orsolini, giocatore su cui il club farà una valutazione a gennaio. Kouame potrebbe sostituire bene Barrow a gennaio come seconda punta o come prima punta di movimento. Non solo, sempre della stessa scuderia c'è Gaetano Castrovilli, altro giocatore chiuso in questa prima parte di stagione e che da sempre piace ai rossoblù.