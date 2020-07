Mercato, Bologna su Erlic dello Spezia

Dopo De Silvestri, il Bologna pensa ad altri rinforzi in difesa, in particolar modo nella zona centrale.

La dirigenza rossoblù è al lavoro su tanti profili, tra questi ci sarebbe anche il difensore Martin Erlic dello Spezia. Classe 1998 e di piede destro, Erlic ha giocato venti partite in stagione allo Spezia e ha un passato al Sassuolo che vanta una percentuale sulla futura rivendita. Su di lui ci sarebbe anche la Sampdoria, ma in caso di promozione in A dello Spezia il difensore potrebbe decidere di restare in Liguria.

Fonte Tmw.