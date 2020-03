Mercato – Bologna su Cistana

La stagione deve ancora finire e non si sa con certezza se terminerà, ma si inizia già a parlare di mercato.

Da tempo circola il nome di Aleksandar Kolarov come possibile nuovo terzino sinistro del Bologna, ma oggi il Resto del Carlino lancia un nuovo nome per la difesa rossoblù. Si tratta del giovane 22enne Andrea Cistana, visto in Serie A in questa stagione con il Brescia. Cistana è ora impegnato a recuperare da un infortunio alla caviglia che lo terrà fuori per due mesi, ma il ragazzo è promettente e la dirigenza del Bologna lo starebbe seguendo con interesse.