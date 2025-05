Mercato Bologna – Missione in Danimarca per la punta Kvistgaarden

Danese classe 2002, Kvistgaarden è una punta centrale classica che ha segnato 45 gol in 115 partite con la maglia del Brondby, uno dei club più importanti del paese. Secondo quanto riportato da Ekstra Bladet Bold, il Bologna sta seguendo da vicino il giovane attaccante che sarà impegnato oggi pomeriggio nella semifinale di ritorno di coppa di Danimarca contro il Silkeborg, in un match che all'andata è finito 3-3 (da 0-3) proprio grazie alla doppietta di Kvistgaarden. Emissari rossoblù dovrebbero essere in Danimarca per seguirlo da vicino e per ora la sua stagione a livello realizzativo è stata superlativa con 22 gol in 34 partite giocate. Un bel biglietto da visita nonostante il campionato danese non sia tra i migliori d'Europa, ma ciclicamente di talenti ne escono parecchi, come dimostrato da Rasmus Hojlund, preso qualche anno fa dall'Atalanta. Per il Brondby sarebbe una grande plusvalenza e quasi certamente in estate ci sarà la cessione. La dirigenza danese punta a raccogliere la più grande vendita della loro storia e i costi sarebbero tra i 13 e i 15 milioni di euro. Il Bologna c'è e segue la pista, per inserire un altro danese dopo Jens Odgaard, che in questa stagione ha fatto le fortune di Vincenzo Italiano.