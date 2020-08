Mercato Bologna – Il portale besoccer parla di 22 milioni per Isak

Il Bologna proverà a prendere Aleksander Isak, anche se non sarà facile.

Da un lato il calciatore ha recentemente dichiarato di voler restare alla Real Sociedad dopo la qualificazione alla prossima Europa League, dall’altro i costi dell’operazione sarebbero decisamente elevati. Ma, come detto, i rossoblù lo avrebbero messo in cima alla lista per il ruolo di prima punta, acquisto espressamente richiesto da Sinisa Mihajlovic. L’edizione spagnola di Besoccer ha fatto il punto attorno alla situazione di Morelos, altro nome accostato al Bfc, e Isak. Per il primo si sono mosse Siviglia e Lille, mentre sul secondo il portare parla di 22 milioni come possibile offerta dei rossoblù per provare a prelevarlo.