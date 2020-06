Mercato – Bologna, ecco il nuovo profilo per la difesa

Indipendentemente da come finirà questa stagione, il Bologna dovrà andare sul mercato per fare qualche ritocco. La filosofia della società è chiara, e quindi non sarà assolutamente necessario rivoluzionare la rosa. Anzi. Sicuramente però il club rossoblu dovrà mettere una pezza in difesa. Il nome nuovo per sostituire il partente Danilo è quello di Carlos Salcedo, ex difensore messicano della Fiorentina.

Il ragazzo gioca oggi nel Tigres, ma a gennaio ha sfiorato l’approdo al Marsiglia di Villas Boas. Salcedo ha già militato in Serie A con la Viola nella stagione 2016/17, collezionando 18 presenze e un assist. Ci sono però alcune complicazioni. Il primo problema è che sul classe 1993 c’è forte anche il Benevento: la squadra di Inzaghi salirà in Serie A e vuole fin da subito costruire una rosa per raggiungere la salvezza. Il secondo invece riguarda il prezzo. Il Tigres lo valuta circa 6 milioni di euro, ed il suo stipendio si avvicina addirittura ai 2 milioni di dollari a stagione. Infine, Salcedo è anche extracomunitario: ciò significa che il Bologna potrebbe pensarci solo se quest’estate si liberasse un posto.

Fonte: “Tuttomercatoweb”