Mercato Bologna – Conferme su Yari Verschaeren, ma c’è il Milan

Gli aggiornamenti di mercato per il centrocampo

Dopo i nomi già usciti di Mannsverk, Berg e Haraldsson, sono trapelate conferme anche sul classe 2001 dell'Anderlecht Yari Verschaeren. L'obiettivo è stato menzionato dall'esperto di mercato Rudy Galetti e sarebbe effettivamente un nome sul taccuino della dirigenza rossoblù. Ci sono però due ostacoli non di poco conto. Il primo riguarda la concorrenza, c'è il forte pressing del Milan sul giocatore per ricalcare l'operazione fatta con Saelemaekers, in seconda battuta i costi, considerando che Verschaeren è valutato già 10-11 milioni di euro. Il giovane centrocampista può ricoprire tanti ruoli, partendo dal trequarti al mediano centrale, ma all'occorrenza anche l'esterno d'attacco. In questa stagione è a quota 2 gol in 9 partite di Jupiler Pro League.