Mercato – Bologna, caccia al 9, ma non sarà Supryaga

Il Bologna potrebbe cercare di prendere un attaccante a gennaio, ma non sarà il tanto atteso Vladyslav Supryaga.

Lo afferma Stadio, sottolineando come il ragazzo ucraino non abbia particolarmente brillato in questo avvio di stagione in Champions, soprattutto dal lato caratteriale. E poi a Mihajlovic serve un Palacio più giovane. Da non sottovalutare anche l’aspetto numerico, Santander starà fuori quattro mesi e Palacio non potrà giocarle tutte e 38 da titolare: Barrow potrebbe fare in emergenza la prima punta oppure bisognerebbe fare affidamento sui giovani Vergani, Rocchi e Rabbi. Insomma, una punta potrebbe arrivare già a gennaio, anche se il minutaggio di Santander, fino a qui, era stato ridottissimo.