Mercato – Bigon verso il rinnovo

Nonostante i rumors delle ultime settimane relativamente a Carlo Osti, il Bologna non dovrebbe cambiare direttore sportivo.

Marco Di Vaio, Riccardo Bigon e Walter Sabatini hanno trovato il loro equilibrio e per dare continuità al lavoro svolto il club pensa di confermare tutti e tre. In realtà, gli unici rumors riguardavano la figura di Riccardo Bigon, dato da molti in uscita da un paio di anni a questa parte ma invece sempre confermato dall’amministratore delegato Claudio Fenucci e dal presidente Joey Saputo. Ora c’è una figura in più, cioè il coordinatore Walter Sabatini, ma ad oggi non si registrano divergenze interne tali da produrre un cambio. Ci sono dunque conferme sulla permanenza di Bigon al Bologna: questa è la fase in cui serve continuare la strada intrapresa con l’arrivo di Sabatini e l’innalzamento dell’asticella per cui probabilmente non si cambierà la struttura di mercato. Anche perché bisogna considerare pure Sinisa Mihajlovic che ormai ha consolidato il suo lavoro con questo assetto dirigenziale.

m.m.