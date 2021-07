Mercato – Benatia può ancora essere un’idea se uscirà Medel

L'ex difensore Juve ancora nei pensieri del Bologna se uscirà Medel

Sono arrivati il difensore centrale - Kevin Bonifazi - e appunto il tanto atteso centravanti austriaco, oltre ovviamente alla riserva Sydney Van Hooijdonk. Da qui in avanti, il mercato in entrata dipenderà dalle uscite. Sappiamo del forte interessamento del Tottenham per Takehiro Tomiyasu, ma non è arrivata l'offerta da 25 milioni che chiede il Bologna, per questo al momento si fa fatica ad affondare il colpo su Arthur Theate (l'Ostenda chiede 8 milioni). Ma la sensazione è che un altro centrale dovrà arrivare visto che in ritiro le riserve sono state Denswil e Binks. In rosa ci sarebbe anche Gary Medel, considerato un centrale, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. Il cileno rientrerà in settimana dalle vacanze e avrà un colloquio con Mihajlovic, per un ruolo che si presuppone non da titolare, senza dimenticare le parole del tecnico in conferenza sui ripetuti infortuni del giocatore. Ecco allora che se Medel dovesse uscire, e con lui l'ingaggio da 1.5 milioni, si potrebbe riaprire uno spiraglio per Benatia: con l'arrivo di Arnautovic il monte ingaggi avrà una nuova impennata e al momento non c'è spazio per il franco-marocchino senza liberare spazio salariale.