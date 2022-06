Mercato – Assalto Liverpool a Ramsay

Ramsay vicino al Livepool

Sullo scozzese dell'Aberdeen, però, si è mosso forte il Liverpool come riporta Football Scotland portandosi in vantaggio sulle rivali. Si parla addirittura di possibile annuncio in settimana. Il terzino di fascia destra è seguito anche dal Newcastle ma dovrebbe spuntarla Klopp che lo utilizzerà come vice Arnold.