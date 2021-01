Mercato – Arnautovic resta in Cina, lo conferma il fratello-agente

Marko Arnautovic dovrebbe restare in Cina, dove il campionato inizierà a marzo.

L’attaccante austriaco, pallino di Sabatini e grande obiettivo rossoblù per il mercato di gennaio, resterà in Oriente almeno fino all’estate, lo ha affermato il fratello agente Danijel Arnautovic. Il procuratore ha confermato le offerte dai maggiori campionati europei per Marko, ma alla Kleine Zeitung ha anche ammesso l’intenzione dell’attaccante di restare in Cina, anche perché al momento la risoluzione contrattuale con lo Shanghai non sarebbe una opzione per i cinesi. La Kleinze Zeitung conferma inoltre la pista Bologna, ma al momento non è stato possibile prelevare l’attaccante a costo zero dallo Shanghai. Se ne potrà, eventualmente, riparlare in estate.