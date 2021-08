Mercato – Ancora rumors su Lyanco-Bologna

Per Tmw il Bologna starebbe ancora seguendo Lyanco

Nonostante ci sia il fronte caldo di Arthur Theate, segnalato vicino al Bologna per una cifra di 8 milioni, sui media nazionali viene ancora accostato il nome di Lyanco attorno al club rossoblù.

Per Tuttomercatoweb, il Torino di Juric starebbe pensando al centrale belga Dedryck Boyata, capace anche di interpretare la difesa a tre e in uscita dall'Hertha Berlino. Un suo possibile sbarco a Torino potrebbe liberare Lyanco che il noto portale di calciomercato segnala ancora come attenzionato dal Bologna.