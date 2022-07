Mercato – Ancora non si sblocca Strand Larsen

Ancora stallo per Strand larsen

Sono due le pedine prioritarie per il Bologna in questa fase di mercato, un vice Medel e un vice Arnautovic .

Se in difesa l'obiettivo numero uno resta Perr Schuurs, l'Ajax può aprire alla cessione e la Fiorentina sembrerebbe intenzionata a rinnovare Milenkovic, in avanti il primo nome sul taccuino resta quello di Jorgen Strand Larsen. Giovanni Sartori crede molto nel norvegese del Groningen, che verrebbe volentieri in Italia, ma la differenza tra richiesta e offerta persiste. Gli olandesi chiedono sempre 10 milioni di euro, il Bologna è ancora distante due milioni. Attenzione però al possibile inserimento del Sassuolo che potrebbe reinvestire su Strand Larsen i denari della cessione di Gianluca Scamacca.