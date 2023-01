Mercato – Anche per il terzino è dura: Terzic, Kristiansen e Reabciuk, la situazione

Denso Kasius ed Emanuel Vignato saranno il carburante, minimo, per cercare di prelevare il tanto atteso terzino sinistro dal mercato. Al momento, il budget per intervenire in presa diretta e a titolo definitivo è rasente allo zero e servono operazioni e formule dilazionate nel tempo per acquistare l'esterno basso di fascia sinistra. In pratica servirebbe un prestito con diritto. Rischiano di sfumare i piani di Sartori e Di Vaio, con Terzic che costa quasi 4 milioni, il serbo vorrebbe venire, ma la cifra è irraggiungibile per il Bologna, mentre gli altri nomi sono i soliti e hanno lo stesso problema. C'è Oleg Reabciuk, ma anche l'Olympiakos non sembra predisposto al prestito con diritto, c'è Victor Kristiansen, ma anche lui costa circa 4, e infine Riccardo Calafiori del Basilea, ma anche qui non ci sono le condizioni giuste. Cedendo i due esuberi, dunque, si potrebbe sperare in un piccolo margine di manovra e chiudere la partita per un ruolo delicato ma ancora da sistemare con Lykogiannis, che non era stato preso per la titolarità, e un Cambiaso mai sbocciato. Insomma, serve un terzino, sì, ma a costo zero...