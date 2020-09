Mercato – Anche la Juve su El Shaarawy

Il nome di Stephan El Shaarawy continua a circolare attorno al Bologna, ma su di lui ci sarebbero altri club di Serie A.

Il faraone vuole rientrare in Italia nell’annata che porta agli Europei e avrebbe ottenuto il via libera dallo Shanghai Shenhua per un prestito di sei mesi o un anno. El Shaarawy dovrebbe ovviamente ridursi l’ingaggio che percepisce in Cina, 16 milioni l’anno, per poter sperare che un club di A possa puntare su di lui. Secondo Tuttosport, sul faraone ci sarebbe anche la Juventus se dovesse partire uno tra Douglas Costa e Federico Bernardeschi.