Mercato – Anche il Sassuolo su Strand Larsen, e occhio all’Ajax

I nomi sono al momento due, Jorgen Strand Larsen e Lorenzo Lucca. Il primo è in ritiro con il Groningen, il secondo ha disputato una stagione di alti e bassi in B al Pisa. E' soprattutto il norvegese il grande obiettivo di Giovanni Sartori, infatti il Bologna è arrivato a offrire sei milioni di euro più due di bonus, ma gli olandesi resistono sulla richiesta di dieci cercando una sorta di asta. Potrebbe infatti muoversi il Sassuolo appena avrà incassato dalla plusvalenza Scamacca, mentre in Olanda anche l'Ajax è dato sulle tracce di Strand Larsen. Il Bologna lo vuole prendere alle sue condizioni anche se non è da escludere un piccolo rialzo dopo la cessione di Svanberg che andrà al Wolfsburg per circa 10 milioni di euro. I prossimi giorni possono essere decisivi in tal senso.