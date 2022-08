Mercato – Anche il Bologna su Izzo

Con Daniliuc diretto a Salerno e Thiaw a Milano, il Bologna si era buttato su Leonardo Balerdi del Marsiglia, ma il giocatore nicchia non potendo Sartori offrire le coppe europee, così è emerso il nome del 29enne Brandon Mechele del Bruges. Ma per Tuttosport il Bologna sarebbe ancora interessato ad Armando Izzo del Torino. Pista però complicata, i granata vogliono Barrow, il Bologna non fa scambi, e l'ingaggio del difensore da oltre 1.5 milioni frena ogni tipo di trattativa.