Mercato – Anche Corvino su Zurkowski e Terzic

Il Bologna, come noto, segue il terzino Aleksa Terzic e il mediano Szymon Zurkowski, entrambi portati a Firenze da Corvino, e proprio il diesse salentino li starebbe seguendo per il mercato di gennaio. Sono due piste diverse, Zurkowski cambierà quasi certamente aria non essendo stato utilizzato da Italiano, anche l'Empoli su di lui, mentre Terzic è un giocatore che la Fiorentina non vorrebbe cedere. Corvino ci proverà in qualche modo per un nuovo duello con il collega Sartori.