Mercato – Anche Boloca nel radar di Sartori

Per l'italo-romeno classe 1998, 17 partite in stagione in un ruolo tra il mediano centrale e la mezzala e continua nella sua titolarità dopo le 38 partite giocate la stagione scorsa. Su di lui si cominciano a muovere i club di Serie A e tra questi ci sarebbe anche il Bologna di Giovanni Sartori, il quale dovrà ragionare in estate sui possibili cambiamenti a centrocampo con Medel e Soriano in scadenza, Moro in prestito con diritto di riscatto e un rinnovo di Dominguez che ancora non è arrivato. L'attuale valore di Transfermarkt è di circa 1 milione di euro ma la concorrenza è tanta e il prezzo cresce, anche perché il giocatore ha ancora contratto lungo essendo in scadenza nel 2025. Tra l'altro è arrivata la convocazione per lo stage a Coverciano con il ct Mancini. Come riporta il collega di Salerno Francesco Di Pasquale, oltre al Bologna, su Boloca ci sarebbero anche Salernitana, Empoli e Monza, con rossoblù e toscani più avanti.