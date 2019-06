Mercato – Aggiornamenti su Denswil

Una breve distanza separa Stefano Denswil (26) dall’arrivo a Bologna alla corte di Mihajlovic. Attualmente i rossoblù hanno offerto 6,3 milioni di euro per il cartellino del difensore olandese, mentre la richiesta del Bruges si aggira sui 7 milioni. La dirigenza del Bologna sta cercando di colmare questa differenza attraverso i bonus ed è possibile che l’ufficialità giunga già a partire dall’inizio della prossima settimana. L’acquisto del difensore olandese è considerato fondamentale in casa Bologna in virtù della sua duttilità tattica, Denswil infatti può giocare sia come centrale di difesa, ma anche occupare la corsia di sinistra e rappresentare quindi un’alternativa più difensiva rispetto a Dijks. Lo riporta Il Resto del Carlino.