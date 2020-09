Mercato – Accordo tra Supryaga e il Bologna

Metà dell’opera è stata compiusta.

Il Bologna ha un accordo di massima con Vladyslav Supryaga per un contratto di cinque anni a 500mila euro di ingaggio, un fattore che spinge la Dinamo Kiev a tenere aperti i contatti con il Bologna, che dal canto suo ora deve trovare la quadra economica con gli ucraini. L’offerta di prestito oneroso da 3 milioni più 7 in obbligo di riscatto non ha convinto Surkis e per questo il Bologna spera di riuscire a piazzare qualche cessione per alzare la proposta alla Dinamo. Santander e Corbo sembrano gli indiziati principali. Per quanto riguarda le alternative a Supryaga è meglio dire che non ce ne sono: Vlahovic, Salcedo ed Esposito sarebbero prendibili solo in prestito, formula che il Bologna non utilizza per politica societaria. Non si vuole valorizzare giocatori altrui.

Fonte – Carlino.