Mercato, 15 presenze per Dominguez: scatta il bonus al Velez

Il Bologna non ha pagato la clausola per strappare Nicolas Dominguez al Velez, ma la trattativa prevede una serie di bonus in base alle presenze del giocatore in Serie A.

La cifra base di acquisto è stata di 7.350.000 euro, a cui si aggiungeranno una serie di bonus e uno di questi è già stato raggiunto dall’argentino. Allo scattare della quindicesima presenza in A, ottenuta ieri sera al Franchi, il Bologna avrà 60 giorni di tempo per riconoscere al Velez una cifra di 1.125.000 euro, mentre al raggiungimento della trentacinquesima presenza scatterà un ulteriore bonus di 1.125.000 euro. Lo ha riportato Agustin Sileo, giornalista molto vicino alle vicende del Velez.