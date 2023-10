Mbaye ancora fermo, mancano i documenti necessari: niente Reggiana

Non c'è pace per Ibrahima Mbaye da quando ha lasciato il Bologna. Scelta la Romania e il Cluj per rilanciarsi e trovare minutaggio, l'esterno senegalese ha invece trovato grandi difficoltà e problemi tra promesse non mantenute e una situazione difficile all'interno del club. Rientrato anticipatamente in Italia per cercare nuova quadra in questa stagione, a Mbaye mancano ancora dei documenti necessari per il trasferimento. Lo aveva cercato la Reggiana di Nesta e Goretti ma per ora non c'è possibilità di tornare in campo. Si allena con la Reggiana ma non può essere tesserato: