Masina: “Sogno di tornare e indossare la fascia di capitano”

Il cuore di Adam Masina è legato a Bologna e al Bologna. Lui, miglior giocatore della B 2015, poi la Serie A con la maglia rossoblù prima di lanciarsi in una nuova avventura all’estero con la maglia del Watford. Ma Bologna chiama, e chissà che un giorno Masina non possa esaudire il suo sogno.

“Il mio cuore è a Bologna – ha affermato a Stadio – Sogno di tornare e indossare la fascia di capitano, ma ora non è il momento. In futuro chissà. Ora penso al Watford e a crescere ancora come giocatore”.