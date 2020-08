Lo Sporting Lisbona tenta il blitz per Lyanco

Potrebbe essere un giorno decisivo questo per il futuro di Lyanco. Il difensore brasiliano è ormai da un anno, un pallino di Mihajlovic: dopo averlo avuto nella rincorsa salvezza del 2019 infatti, i rossoblu hanno tentato invano di farlo tornare sotto le Due Torri. Le richieste del presidente granata Cairo sono sempre state esagerate rispetto alla valutazione fatta dal Bologna. Una situazione che si protrae ormai da due sessioni di mercato.

Oggi però potrebbe arrivare una svolta nel destino del difensore brasiliano di origine serba. Lo Sporting Lisbona ha infatti bussato alla porta dei granata e sembrano molto decisi a portare in Portogallo il giocatore. L’agente di Lyanco incontrerà oggi la dirigenza biancoverde con la prima offerta per il 23enne. Alla finestra anche il neopromosso in Premier League Leeds. Bologna che sarà per forza di cose costretto a stringere i tempi se vorrà riabbracciare il difensore che guidò la retroguardia nella cavalcata salvezza di due anni fa.

Fonte: Gazzetta dello Sport.