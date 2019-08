Anche lo Spezia pensa a Falcinelli

Il sito tuttomercatoweb.com riporta che lo Spezia è alla ricerca di un’attaccante per completare il reparto offensivo. Il principale obiettivo è attualmente Gabriele Moncini, giovani centravanti che ben ha figurato nella scorsa stagione di Serie B con la maglia del Cittadella e ora rientrato alla Spal dopo il prestito.

Mister Semplici sembra però puntare molto sul ragazzo classe 1996, a maggior ragione dopo la partenza di Antenucci. Ecco allora che se gli estensi non dovessero aprire alla partenza del giocatore, lo Spezia potrebbe fare un tentativo per Falcinelli, l’ingaggio del giocatore, che si aggira su un milione, è proibitivo per una società di Serie B, ma i buoni rapporti tra il d.s Angelozzi e la dirigenza del Bologna potrebbero aiutare.